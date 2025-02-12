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Петербурженка попала в реанимацию, упав на нож в посудомойке

78.ru: в Петербурге женщина попала в реанимацию, упав на нож в посудомойке
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Volodymyr Maksymchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге женщина напоролась на нож, торчавший из посудомойки, и оказалась в реанимации. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 10 февраля в квартире на улице Бутлерова. По словам супруга, женщина страдает болезнью Паркинсона, и у нее случился приступ, когда та загружала посудомоечную машину. Петербурженка в конвульсиях упала, предварительно, на нож.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее открытую рану грудной клетки с колото-резаным ранением подключичной области. Состояние женщины оценили как тяжелое, ее поместили в отделение реанимации.

До этого россиянин споткнулся о кота и упал на нож, которым хотел отрезать хлеба. Началось сильнейшее кровотечение, но супруга мужчины не растерялась и остановила его полотенцем.

Ранее мужчина вонзил нож в грудь оппонента после конфликта на улице российского города.

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