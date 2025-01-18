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Мужчина вонзил нож в грудь оппонента после конфликта на улице российского города

В Барнауле мужчина вонзил нож в грудь оппонента после конфликта на улице

В Барнауле конфликт мужчин на улице закончился кровавой поножовщиной. Об этом со ссылкой на пресс-службу городского УМВД сообщает alt.kp.ru.

По информации издания, инцидент произошел 18 января на Северном Власихинском проезде. Между двумя мужчинами случился конфликт — причины ссоры не уточняются. В результате один из них вонзил нож в грудь другого. На кадрах с места происшествия, которые во «ВКонтакте» опубликовал Barnaul 22, видно, как пострадавший упал, а затем встал и на его груди появилось большое кровавое пятно.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и задержали мужчину 1980-го года рождения, его доставили в отдел полиции. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, информации о его состоянии не поступало.

В данный момент проводится разбирательство. После выяснения деталей и обстоятельств инцидента правоохранительные органы примут процессуальное решение.

Ранее мужчина порезал знакомого за брошенную в лицо тряпку.

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