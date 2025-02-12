Врач рассказал, какие болезни часто обостряются весной

Весной на фоне цветения деревьев и трав может обостриться аллергия, например сенная лихорадка или астма. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

В связи с этим он порекомендовал людям, склонным к поллинозу, соблюдать рекомендации врача-аллерголога в этот период. По его словам, осенью и весной обычно обостряются и проблемы с желудочно-кишечным трактом — гастриты, рефлюкс-эзофагиты и язвы. Врач отметил, что при ухудшении самочувствия, появлении изжоги, боли в животе стоит обратиться к специалисту.

«Кроме того, весной и осенью традиционно обостряются психические заболевания. Людям с такой проблемой нужно обязательно принимать выписанные врачом препараты, чтобы состояние не ухудшалось», — заключил Хухрев.

Бариатрический хирург и доктор медицинских наук Владимир Самойлов в беседе с «Газетой.Ru» до этого говорил, что, согласно данным ученых из Бостона, отложение жира внутри мышц связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Как объяснил врач, существует несколько основных типов жира в организме, и каждый из них выполняет определенные функции, но в избытке может оказывать негативное влияние на здоровье.

Ранее врач рассказал, как сохранить здоровье сердца при «плохой» генетике.