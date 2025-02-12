Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, какие болезни часто обостряются весной

Врач Хухрев: аллергия и гастриты часто обостряются весной
close
Shutterstock

Весной на фоне цветения деревьев и трав может обостриться аллергия, например сенная лихорадка или астма. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

В связи с этим он порекомендовал людям, склонным к поллинозу, соблюдать рекомендации врача-аллерголога в этот период. По его словам, осенью и весной обычно обостряются и проблемы с желудочно-кишечным трактом — гастриты, рефлюкс-эзофагиты и язвы. Врач отметил, что при ухудшении самочувствия, появлении изжоги, боли в животе стоит обратиться к специалисту.

«Кроме того, весной и осенью традиционно обостряются психические заболевания. Людям с такой проблемой нужно обязательно принимать выписанные врачом препараты, чтобы состояние не ухудшалось», — заключил Хухрев.

Бариатрический хирург и доктор медицинских наук Владимир Самойлов в беседе с «Газетой.Ru» до этого говорил, что, согласно данным ученых из Бостона, отложение жира внутри мышц связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Как объяснил врач, существует несколько основных типов жира в организме, и каждый из них выполняет определенные функции, но в избытке может оказывать негативное влияние на здоровье.

Ранее врач рассказал, как сохранить здоровье сердца при «плохой» генетике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами