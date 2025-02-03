Врач предупредил об опасной связи болезней сердца и ожирения

Согласно данным ученых из Бостона, отложение жира внутри мышц связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Бариатрический хирург и доктор медицинских наук Владимир Самойлов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о видах жира и последствиях, к которым может привести ожирение.

Как объясняет врач, существует несколько основных типов жира в организме, и каждый из них выполняет определенные функции, но в избытке может оказывать негативное влияние на здоровье.

Самойлов рассказывает, что белый жир — основной энергетический резерв организма, откладывающийся под кожей и вокруг органов, особенно в области живота, бедер и рук.

«Этот жир участвует в гормональной регуляции, влияя на уровень эстрогена, лептина, инсулина и кортизола. В небольших количествах он необходим, но избыток может привести к диабету 2 типа, сердечно-сосудистым заболеваниям, гормональному дисбалансу, заболеваниям почек и печени, а также к осложнению беременности. Для здоровья важно поддерживать нормальный уровень жира: для мужчин — 14–24%, для женщин — 21–31%», — объяснил он.

Висцеральный жир накапливается вокруг внутренних органов, таких как печень, кишечник и сердце. Этот тип жира часто остается незаметным на ранних стадиях, так как не проявляется внешне.

«Избыточное количество висцерального жира — это серьезный риск для здоровья, поскольку он активно выделяет воспалительные молекулы и гормоны, повышая вероятность развития диабета, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил Самойлов.

Еще один тип жира — внутримышечный. Он не только снижает функциональные способности мышц, но и может провоцировать воспаления, влияя на микрососуды и работу сердца. Внутримышечный жир откладывается между мышечными волокнами и тоже может быть незаметным визуально. Он связан с повышенным риском сердечного приступа, сердечной недостаточности и даже смерти.

Самойлов отмечает, что избыток жировой ткани влияет на все системы организма.

«Ожирение — это хроническое рецидивирующее заболевание, которое может привести к развитию целого ряда сопутствующих проблем, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гормональные нарушения, проблемы с суставами и даже бесплодие. Ключевая причина развития ожирения заключается в чрезмерном переедании и малоподвижном образе жизни, когда организм получает больше калорий, чем успевает потратить», — заявил врач.

Самойлов рекомендует отслеживать индекс массы тела (ИМТ). Если он выше 25 и ниже 30, то это говорит о наличии лишнего веса. На этом этапе важно уделять внимание диете и спорту, чтобы избежать негативных последствий.

«Если ИМТ стал выше 30, то необходимо обратиться к врачу. Лечением ожирения занимается команда специалистов, в которую входят эндокринолог, бариатрический хирург, диетолог и психолог, работающие совместно для достижения лучших результатов. А наиболее эффективным методом лечения является бариатрическая операция, она позволяет снизить избыточный вес более чем на 60% за 1–1,5 года», — говорит Самойлов.

Для профилактики ожирения врач рекомендует соблюдать баланс между потреблением и расходом энергии, уделяя внимание регулярной физической активности и сбалансированному питанию без перееданий. Однако при наличии серьезных проблем со здоровьем, вызванных лишним весом, важно не откладывать визит к специалисту, чтобы избежать развития опасных осложнений.

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