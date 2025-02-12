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Агрессивный мужчина пнул собаку и ударил девушку в супермаркете в Ленобласти

В Ленобласти мужчина пнул собаку и ударил девушку в супермаркете
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Depositphotos

В Ленинградской области агрессивный мужчина напал на девушку в супермаркете из-за ее собак. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в городе Мурино, когда девушка с двумя собаками корги зашла в супермаркет, расположенный на Охтинской аллее. Одному из посетителей не понравилось, что та пришла в торговую точку с питомцами, и он потребовал у сотрудников выгнать клиентку вместе с псами.

Когда мужчине отказали, он пнул одну из собак. Он также попытался вырвать из рук хозяйки поводки, а затем ударил девушку. За владелицу собак вступились очевидцы. Агрессор через некоторое время скрылся с места происшествия.

До этого российский подросток ударил одноклассницу ногой с разбега в школе и попал на видео. В СУ СК России по региону заинтересовались происходящим в учебном учреждении.

Ранее в Свердловской области случайная прохожая спасла женщину от насильника.

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