Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области случайная прохожая спасла женщину от насильника

На Урале мужчина попытался изнасиловать женщину, но его спугнула прохожая
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Неизвестный напал на женщину под Екатеринбургом, от изнасилования ее спасла случайная прохожая. Об этом сообщает Ura.ru.

ЧП произошло в ночь на 9 февраля в Полевском, когда пострадавшая возвращалась домой от подруги и решила сократить путь, пройдя мимо гаражей на улице Металлургов.

Там горожанку догнал злоумышленник, который какое-то время ее преследовал. Мужчина повалил жертву на снег и принялся ей угрожать. Испуганная женщина стала громко звать на помощь, и тогда незнакомец несколько раз ударил ее по лицу, стянул штаны и порвал на ней нижнее белье.

«Насильника спугнула девушка, которая услышала крики. После этого он кинулся бежать», — отметил инсайдер.

Подозреваемого задержали по горячим следам и поместили в изолятор. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование).

Ранее мужчина с редким расстройством сна изнасиловал женщину и был оправдан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами