В Свердловской области случайная прохожая спасла женщину от насильника

На Урале мужчина попытался изнасиловать женщину, но его спугнула прохожая

Неизвестный напал на женщину под Екатеринбургом, от изнасилования ее спасла случайная прохожая. Об этом сообщает Ura.ru.

ЧП произошло в ночь на 9 февраля в Полевском, когда пострадавшая возвращалась домой от подруги и решила сократить путь, пройдя мимо гаражей на улице Металлургов.

Там горожанку догнал злоумышленник, который какое-то время ее преследовал. Мужчина повалил жертву на снег и принялся ей угрожать. Испуганная женщина стала громко звать на помощь, и тогда незнакомец несколько раз ударил ее по лицу, стянул штаны и порвал на ней нижнее белье.

«Насильника спугнула девушка, которая услышала крики. После этого он кинулся бежать», — отметил инсайдер.

Подозреваемого задержали по горячим следам и поместили в изолятор. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование).

Ранее мужчина с редким расстройством сна изнасиловал женщину и был оправдан.