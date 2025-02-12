На Украине раскрыли последствия ночных взрывов в Киеве

В Оболонском районе Киева после ночных взрывов начались отключения света

В Киеве после серии ночных взрывов начались отключения света. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«Кое-где в Оболонском районе исчез свет после обстрела», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что обесточена лишь часть района. Подробности инцидента неизвестны.

До этого киевская военная администрация писала, что в западной части Киева произошла серия пожаров после ночных взрывов. В публикации говорится, что пожары были зафиксированы в Голосеевском, Подольском, Святошинском и Соломенском районах.

11 февраля украинское издание «Страна.ua» писало, что крылатые ракеты массово атаковали территорию Украины. В воздушных силах украинской армии заявили, что крылатые ракеты «Калибр» могли быть запущены со стороны Черного моря. В публикации отмечается, что в Киеве и на большей части Украины действует воздушная тревога. Кроме того, в городе Мерефе Харьковской области произошли взрывы.

Ранее в Киеве и его пригороде произошли взрывы.