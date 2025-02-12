В западной части Киева произошли пожары на складах после ночных взрывов

В западной части Киева произошла серия пожаров после ночных взрывов. Об этом сообщила киевская военная администрация в Telegram-канале.

В публикации говорится, что пожары были зафиксированы в Голосеевском, Подольском, Святошинском и Соломенском районах.

Подробности инцидента неизвестны.

До этого украинское издание «Страна.ua» писало, что крылатые ракеты массово атаковали территорию Украины. В воздушных силах украинской армии заявили, что крылатые ракеты «Калибр» могли быть запущены со стороны Черного моря. В публикации отмечается, что в Киеве и на большей части Украины действует воздушная тревога. Кроме того, в городе Мерефе Харьковской области произошли взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве и его пригороде произошли взрывы.