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Пожары произошли в Киеве после ночных взрывов

Пожары начались в ряде районов Киева после ночных взрывов

В Киеве произошли пожары в нескольких районах города после ночных взрывов. Об этом сообщили в Telegram-канале киевской военной администрации.

Возгорания были зафиксированы в Голосеевском, Подольском, Святошинском и Соломенском районах.

Другие подробности инцидента не приводятся.

До этого украинское издание «Страна.ua» писало, что крылатые ракеты массово атаковали территорию Украины. В воздушных силах украинской армии заявили, что крылатые ракеты «Калибр» могли быть запущены со стороны Черного моря. В публикации отмечается, что в Киеве и на большей части Украины действует воздушная тревога.

10 февраля в подконтрольном украинской стороне городе Херсоне прогремели взрывы. В публикации отмечается, что воздушной тревоги на территории города не было.

В этот же день мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в Соломенском районе Киева загорелось нежилое здание в результате падения обломков беспилотника. По его словам, на месте пожара работали специальные службы. Незадолго до этого украинский телеканал ТСН сообщал о звуках взрывов в Киеве.

Ранее власти сообщили о повреждении предприятий на юго-востоке Украины.

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