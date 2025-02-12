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В Северной Осетии во время концерта умерла руководитель оркестра

Умерла заслуженная артистка Северной Осетии Эльза Датиева
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Северной Осетии во время концерта умерла заслуженная артистка страны, руководитель оркестра государственного ансамбля Северной Осетии «Алан» Эльза Датиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкультуры региона.

«Гармонистка Эльза Датиева скончалась во время концерта», - сказал представитель ведомства.

Концерт ансамбля песни и танца Чеченской республики «Нохчо» и ансамбля танца Северной Осетии «Алан» проходил на сцене Дворца молодежи во Владикавказе.

10 февраля сообщалось о смерти Народного артиста СССР Олега Стриженова. Емы было 95 лет. В 1955 году актер снялся в своей звездной роли в исторической драме «Овод». Он также играл в «Сорок первый», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Пиковая дама» и «Звезда пленительного счастья».

8 февраля ушел из жизни актер Краснодарского театра драмы имени Горького Владимир Подоляк. Он завоевал известность благодаря своим работам в сериалах «Тихий Дон», «Ищейка» и «Лихач».

Ранее умер актер сериала «Бандитский Петербург».

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