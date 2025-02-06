Умер актер сериала «Бандитский Петербург»

В Санкт-Петербурге 6 февраля не стало советского и российского актера театра, кино и сериалов, заслуженного артиста России Анатолия Худолеева. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на Театр имени В. Ф. Комиссаржевской, где Худолеев долгие годы служил.

«Последний раз он вышел на сцену 15 ноября в спектакле «Прошлым летом в Чулимске». Невероятной болью и трагизмом была окрашена его работа в этом спектакле», — сказали в театре.

За время своей работы в театре актер сыграл более 50 ролей. Худолеев также много снимался в кино. Среди его работ: «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Тихий Дон», «Убойная сила», «Тайны следствия» и «Агент национальной безопасности».

Худолеев родился 11 июля 1942 года в Чапаевске в Куйбышевской области (Самарская область). В 1963 году он окончил театральную студию при Куйбышевском драматическом театре имени Горького. С 1976 года актер работал в драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге.

В театре отметили, что о дате и времени прощания с артистом сообщат позже.

До этого член Союза кинематографистов России, режиссер Виктор Савкин умер в возрасте 85 лет.

Ранее на 82-м году жизни скончался актер из сериала «Убойная сила» Виктор Семеновский.