Военные за ночь уничтожили три беспилотника над регионом России

Три украинских БПЛА удалось сбить над Белгородской областью в ночь на 12 февраля

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 12 февраля уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионом России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дрон ликвидирован над Белгородской областью.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях не приводится.

Накануне вечером сообщалось об уничтожении четырех беспилотников над территорией Курской и Белгородской областей.

Днем 11 февраля беспилотники ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.