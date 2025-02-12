Главу села в Забайкальском крае будут судить за оплату некачественного ремонта дорог

Глава села Даурия в Забайкалье пойдет под суд за некачественный ремонт дорог

Уголовное дело в отношении главы села Даурия Татьяны Урываевой передано в суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Читы».

Урываева в 2022 году приняла выполненные по муниципальным контрактам работы по ремонту асфальта на двух улицах Даурии на общую сумму 13,7 млн. рублей. Ремонт, который осуществляла «Дорожно-Строительная Компания» под руководством Акопа Петросяна, оказался некачественным.

Против Урываевой, которая была отстранена от должности, возбудили дело за превышение должностных полномочий. Прокуратура намерена взыскать с нее ущерб на 10,7 млн рублей.

4 февраля сообщалось, что бывший заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий признан виновным в получении взяток, суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима.

В тот же день стало известно, что зампредседателя правительства Бурятии — министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсана Дареева, обвиняемого в превышении должностных полномочий, освободили от должности.

Ранее задержали экс-сотрудника администрации Серпухова, подозреваемого в коррупции.