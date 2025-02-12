Жителям одного из регионов РФ пообещали температуру воздуха на 26°C выше нормы

Температура воздуха на 24-26°C выше нормы прогнозируется в Чукотском автономном округе в ближайшие несколько дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, днем столбики термометров будут показывать от -5°C до -10°C. Синоптик подчеркнул, что для данного региона это «невероятно теплая» погода.

«Ночные температуры там тоже всего-навсего около -15°C», — уточнил специалист.

Вильфанд добавил, что превышающая норму температура воздуха ожидается и в Республике Саха (Якутия). Здесь соответствующее значение составит от -30°C до -35°C, хотя обычно оно на 4-6°C ниже.

«Холода не видно пока», — подчеркнул метеоролог.

12 февраля научный руководитель Гидрометцентра РФ сообщил, что на текущей неделе более чем в 10 регионах страны прогнозируется опасная погода. В частности, на территории Ненецкого автономного округа и Республики Коми ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Скорость порывов ветра в Свердловской области, в свою очередь, может достигнуть 21 м/с.

Ранее жителей европейской части РФ предупредили о первой в 2025 году температуре воздуха ниже нормы.