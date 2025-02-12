Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителям одного из регионов РФ пообещали температуру воздуха на 26°C выше нормы

Вильфанд: на Чукотке ожидается температура воздуха на 24-26°C выше нормы
close
Depositphotos

Температура воздуха на 24-26°C выше нормы прогнозируется в Чукотском автономном округе в ближайшие несколько дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, днем столбики термометров будут показывать от -5°C до -10°C. Синоптик подчеркнул, что для данного региона это «невероятно теплая» погода.

«Ночные температуры там тоже всего-навсего около -15°C», — уточнил специалист.

Вильфанд добавил, что превышающая норму температура воздуха ожидается и в Республике Саха (Якутия). Здесь соответствующее значение составит от -30°C до -35°C, хотя обычно оно на 4-6°C ниже.

«Холода не видно пока», — подчеркнул метеоролог.

12 февраля научный руководитель Гидрометцентра РФ сообщил, что на текущей неделе более чем в 10 регионах страны прогнозируется опасная погода. В частности, на территории Ненецкого автономного округа и Республики Коми ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Скорость порывов ветра в Свердловской области, в свою очередь, может достигнуть 21 м/с.

Ранее жителей европейской части РФ предупредили о первой в 2025 году температуре воздуха ниже нормы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами