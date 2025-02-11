Жителей европейской России предупредили о первой в году температуре ниже нормы

Вильфанд: в европейской России впервые в году ожидается температура ниже нормы

В субботу температура воздуха в центральной части европейской России впервые в 2025 году опустится ниже климатической нормы, достигнув отметки минус 13°C. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что в результате воздействия циклона, который будет находиться к востоку от европейской России, ожидается поступление холодных воздушных масс.

«В субботу температура будет от - 8°C до -13°C. Дневные температуры - 6°C -11°C» — сказал Вильфанд.

Он добавил, что с 15 февраля температура в центре европейской России станет ниже нормы впервые за этот год.

Вильфанд уточнил, что хотя снижение составит всего один градус, это все же будет ниже привычных значений.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на будущей неделе в Москве ожидается аномальная погода. По ее словам, в течение всех семи дней на следующей неделе аномалия температуры воздуха будет положительной. В начале недели она будет на два-три градуса выше средних значений февраля, в конце — на три-четыре градуса, пояснила Позднякова.

Ранее москвичам рассказали о погоде в День всех влюбленных.