Россиянка укусила за руку полицейского, помешавшего ей съесть взятку

В Ростовской области женщина пыталась дать и съесть взятку, а затем укусила полицейского за руку. По информации Telegram-канала Don Mash, все произошло в августе 2024 года.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили женщину, находившуюся за рулем легковушки, и попросили предъявить документы. Она не смогла выполнить законное требование, а инспекторы, услышав отказ, сопроводили ее в патрульный автомобиль. Тогда женщина предложила полицейским 12,5 тыс. рублей и выложила наличные на бардачок.

Когда стражи порядка предупредили ее об уголовной ответственности за дачу взятки, автомобилистка стала судорожно есть деньги. В азарте она даже укусила за руку полицейского, который попытался ее остановить. Против женщины возбудили уголовное дело, по решению суда она проведет в колонии общего режима два с половиной года.

Ранее американку арестовали после того, как она попыталась купить наркотики у сотрудника полиции.