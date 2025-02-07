Москвичам рассказали о погоде в День всех влюбленных

Синоптик Позднякова: снег ожидается в Москве в День всех влюбленных

В День всех влюбленных в Москве ожидается снег. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, осадки возможны в четверг и пятницу, 13 и 14 февраля. За сутки может выпасть максимально 1-2 мм снега, однако, это существенно не изменит столичный пейзаж, подчеркнула синоптик.

«Где снега нет, так его и не будет. А где он лежит, он будет более белого цвета. Рекордных значений давления на следующей неделе мы уже не ожидаем», — уточнила Позднякова.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин до этого говорил, что в предстоящие выходные в Москве и Московской области прогнозируется хорошая, солнечная погода. Осадков не ожидается, а максимальное атмосферное давление, о котором предупреждали жителей столичного региона, придется на субботу, 8 февраля.

Столичный регион в выходные попадет в центр антициклона и окажется под прессом очень высокого атмосферного давления. В субботу оно достигнет максимума — 777 мм ртутного столба.

Ранее жителям Москвы пообещали ранний приход весны.