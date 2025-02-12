Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще пять семей с детьми вернулись из Сирии в Россию

Львова-Белова: борт Минобороны доставил еще пять семей с детьми из Сирии в РФ
close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

В Россию из Сирии вернулись еще пять семей с детьми. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

«Борт Министерства обороны РФ доставил из Сирийской Арабской Республики в Россию 16 человек, среди которых девять детей в возрасте от одного года до 16 лет», — отметила она.

С учетом этой группы в Россию вернулись 14 семей — 44 человека, уточнила Львова-Белова. Она добавила, что работа по обращениям от граждан России по вопросам возвращения из Сирии продолжается.

31 января Львова-Белова рассказала, что борт министерства обороны России доставил в РФ из Сирии еще шесть российских семей с детьми.

В конце ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате они заняли города Алеппо, Хомс, Хаму и Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее бывший пресс-секретарь Асада сообщил о его безуспешных попытках связаться с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами