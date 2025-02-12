Еще пять семей с детьми вернулись из Сирии в Россию

Львова-Белова: борт Минобороны доставил еще пять семей с детьми из Сирии в РФ

В Россию из Сирии вернулись еще пять семей с детьми. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

«Борт Министерства обороны РФ доставил из Сирийской Арабской Республики в Россию 16 человек, среди которых девять детей в возрасте от одного года до 16 лет», — отметила она.

С учетом этой группы в Россию вернулись 14 семей — 44 человека, уточнила Львова-Белова. Она добавила, что работа по обращениям от граждан России по вопросам возвращения из Сирии продолжается.

31 января Львова-Белова рассказала, что борт министерства обороны России доставил в РФ из Сирии еще шесть российских семей с детьми.

В конце ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате они заняли города Алеппо, Хомс, Хаму и Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее бывший пресс-секретарь Асада сообщил о его безуспешных попытках связаться с Путиным.