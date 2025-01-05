В Башкирии 15 туристов отравились едой и жили с мышами на базе отдыха

В Башкирии туристы из Москвы отравились во время отдыха на базе «Уязы-Тау». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
По данным Telegram-канала, всего пострадали 15 человек, среди них семь детей. Все они приобрели трехдневный тур, чтобы провести время на базе отдыха на новогодних каникулах.
В один из дней гости стали жаловаться на рвоту, температуру и другие симптомы отравления.
«Еще гости нашли в номере мышиные экскременты и засняли самих грызунов», – сообщается в публикации.
В беседе с журналистами директор организации заявил, что знает о ситуации. Говоря о грызунах, он подчеркнул, что территорию обрабатывают, но «на природе от вредителей не избавишься».
Как сообщает Life со ссылкой на SНОТ, самочувствие москвичей ухудшилось после бесплатных угощений, среди которых были головки сыра и мясо. В администрации представителям SНОТ рассказали, что их едой туристы отравиться не могли.
«По словам сотрудников, угощения они предоставили в 12 домиков, а претензии возникли якобы только у наших героев», – сообщается в публикации.
На данный момент пострадавшим оказывают помощь медики Уфы. Туристы планируют обратиться в суд.
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