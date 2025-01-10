В Перми задержали директора пекарни, где отравились 80 человек

СК сообщил о задержании директора пекарни в Перми, где отравились 80 человек

В Перми сотрудники Следственного комитета России задержали индивидуального предпринимателя и исполнительного директора сети одной из пекарен, где отравились 80 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления СК России.

«Обвиняемые задержаны, в отношении них следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025-го они производили и продавали продукцию, которая оказалась опасной для жизни и здоровья. У потребителей выявили симптомы пищевого отравления, отметили в ведомстве.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору»).

Незадолго до этого сообщалось, что инцидент произошел в сетевой пекарне «Хлебница». На данный момент известно о 80 пострадавших, которые отравились продукцией, продаваемой в точке общепита.

В Роспотребнадзоре заявили, что у заболевших был найден возбудитель сальмонеллеза. Работники ведомства выявили в сети несоблюдение поточности технологического процесса, нарушение маркировки инвентаря и другие нарушения.

Ранее в Башкирии 15 туристов отравились едой и жили с мышами на базе отдыха.