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В российском регионе ввели выплату для молодых мам, родивших первенца

Жительницы Вологодчины до 25 лет получат за первенца выплату в 100 тысяч рублей
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В Вологодской области ввели единовременную выплату для местных жительниц в возрасте до 25 лет, родивших первенца. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Георгия Филимонова.

«На Вологодчине стартовал прием заявлений о назначении единовременной выплаты мамам в возрасте до 25 лет включительно. Сто тысяч рублей направим молодым вологжанкам, родившим первого ребенка в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года», – сказал губернатор, заявление которого приводится в сообщении.

По его словам, соответствующие заявления можно подать в течение 12 месяцев со дня рождения первенца.

В пресс-службе уточнили, что речь идет об одной из новых мер поддержки, которая предоставляется по демографической программе главы области «Семья – оплот Русского Севера».

Там также сообщили, что по новому национальному проекту «Семья» в регионе продолжают принимать заявления на единовременную выплату в размере 300 тыс. руб. молодым семьям, родившим третьего или последующего ребенка. Ее могут получить родители в возрасте до 35 лет включительно.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 1 февраля текущего года материнский капитал на первого ребенка вырастет до 690,3 тыс. рублей. По его словам, размер выплат на второго и последующих детей, в свою очередь, увеличится до 912 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России могут в десять раз увеличить пособия по беременности студенткам.

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