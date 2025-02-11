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Главу уральского института отправили под арест

URA.RU: главу уральского института отправили под арест из-за вымогательств
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РИА URA.RU

Директора Института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александра Демина отправили под домашний арест до 10 апреля 2025 года. Об этом пишет URA.RU.

Мужчина обвиняется в том, что превысил должностные полномочия и за пять лет — с сентября 2020 по май 2024 года — получил от подчиненного 593 тыс. рублей посредством вымогательства.

Демин был задержан на рабочем месте сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета. Смягчение меры пресечения было связано с состоянием здоровья ученого, которое не позволяло ему находиться в СИЗО. Поскольку информация о его здоровье была предана огласке, заседание суда по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме — журналистов пустили только на оглашение вердикта.

До этого суд арестовал заместителя директора института по учебно-методической работе «РУТ» (МИИТ) Марианну Филиппову по делу о получении взятки.

Ранее в Петербурге арестовали сотрудника института ядерной физики за фейки о ВС РФ.

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