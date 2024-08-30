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Суд арестовал замдиректора института по учебно-методической работе РУТ МИИТ

Замдиректора института по учебно-методической работе РУТ Филиппову арестовали

Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меру пресечения заместителю директора института по учебно-методической работе «РУТ» (МИИТ) Марианне Филипповой по делу о получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Судья удовлетворил ходатайство следователя и арестовал Филиппову до 22 октября.

До этого Басманный суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова. Его обвиняют в получении взятки. Чиновника задержали в начале августа на рабочем месте во время получения взятки — чиновнику предлагали шесть миллионов рублей. С какой целью Горлову предлагалась взятка — не уточняли.

Незадолго до этого в Иркутской области бывшему главе Усть-Кутского муниципального образования Александру Душину вынесли приговор. Его обвиняют в получении многомиллионной взятки и причинении тяжкого вреда здоровью первому заместителю мэра Усть-Кута.

Ранее правоохранители обыскали офис воронежской компании FTnet.

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