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Адвокат осужденного в России за наркотики американца Фогеля подтвердил его освобождение

Адвокат Овсянников: экс-дипломат США Фогель освобожден из российской колонии
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freemarcfogel.net

Осужденный в России за контрабанду наркотиков американец Марк Фогель освобожден и передан США. Об этом его адвокат Дмитрий Овсянников сообщил ТАСС.

По словам Овсянникова, освобожденный Фогель сейчас находится в самолете, часов через пять он будет на территории Соединенных Штатов и выйдет на связь. Адвокат подчеркнул, что пока неизвестно, на каких правовых основаниях российская сторона освободила американца из мест лишения свободы.

11 февраля сообщалось, что бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в РФ срок по делу о контрабанде наркотиков, покинет Россию в рамках обмена заключенными.

По сведениям газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет. Суд приговорил его к 14 годам колонии.

Ранее в МИД РФ заявили о смене вех в политике США после прихода к власти Дональда Трампа.

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