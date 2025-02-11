Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калуге задержали преступную группировку после погрома в «Пятерочке»

В Калуге задержали преступную группировку мигрантов после погрома в «Пятерочке»
close
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Калуге задержали преступную группировку мигрантов из стран ближнего зарубежья после погрома в магазине «Пятерочка». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства в силовых структурах, группировка была причастна к вымогательству и нарушению общественного порядка. Задержание ее представителей произошло после того, как они устроили драку в «Пятерочке», опрокидывая при этом корзины и тележки и игнорируя призывы сотрудницы магазина остановиться. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, все задержанные арестованы. Сколько людей состоят в группировке и сколько задержано, не сообщается.

После задержания один из предполагаемых правонарушителей извинился перед жителями Калужской области перед камерой и пообещал, что не повторит свои деяния.

До этого в Ингушетии задержали члена баталхаджинской террористической организации. Задержание произошло, когда правоохранители остановили автомобиль мужчины для проверки. При осмотре в салоне авто нашли гранату.

Ранее суд Санкт-Петербурга запретил четыре песни Молодого Калуги за пропаганду насилия и зависимостей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами