В Калуге задержали преступную группировку после погрома в «Пятерочке»

В Калуге задержали преступную группировку мигрантов после погрома в «Пятерочке»

В Калуге задержали преступную группировку мигрантов из стран ближнего зарубежья после погрома в магазине «Пятерочка». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства в силовых структурах, группировка была причастна к вымогательству и нарушению общественного порядка. Задержание ее представителей произошло после того, как они устроили драку в «Пятерочке», опрокидывая при этом корзины и тележки и игнорируя призывы сотрудницы магазина остановиться. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, все задержанные арестованы. Сколько людей состоят в группировке и сколько задержано, не сообщается.

После задержания один из предполагаемых правонарушителей извинился перед жителями Калужской области перед камерой и пообещал, что не повторит свои деяния.

До этого в Ингушетии задержали члена баталхаджинской террористической организации. Задержание произошло, когда правоохранители остановили автомобиль мужчины для проверки. При осмотре в салоне авто нашли гранату.

Ранее суд Санкт-Петербурга запретил четыре песни Молодого Калуги за пропаганду насилия и зависимостей.