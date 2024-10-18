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В Ингушетии задержали члена террористической группировки

РЕН ТВ: в Ингушетии задержали члена баталхаджинской террористической организации

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Shutterstock

В Ингушетии задержали члена баталхаджинской террористической организации (организация запрещена в России) в ходе расследования инцидента с нападением на автомобиль сотрудников центра «Э». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации телеканала, мужчина ехал на своем автомобиле, после чего был остановлен правоохранителями для проверки. В ходе осмотра у него нашли гранату, отметили журналисты.

Вечером 11 октября в Назрани недалеко от федеральной трассы «Кавказ» неизвестные лица несколько раз выстрелили в машину, в которой находились сотрудники МВД по Республике Ингушетия. Ранения получили трое человек, в том числе сотрудник полиции. Врачи не смогли их спасти.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь сотрудников МВД. Его поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

По информации газеты «Известия», на сотрудников центра «Э» могли напасть члены баталхаджинской террористической организации.

Ранее момент нападения на машину замначальника ЦПЭ в Ингушетии попал на видео.

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