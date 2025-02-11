В Оренбурге ребенок получил ожоги 50% тела, обварившись кипящим супом

В Оренбурге восьмилетняя девочка обварилась супом из упавшей на нее кастрюли

В Оренбурге ребенок попал в больницу с ожогами кожи. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

Правоохранители обратили внимание на ситуацию после того, как медики рассказали им о восьмилетней пациентке. Врачи диагностировали у нее ожоги 50% тела.

В беседе с полицейскими мать девочки рассказала, что дочь получила травмы случайно. Ребенок потянул провод электрической плиты, в этот момент на ней находилась кастрюля с горячим супом. Плита пошатнулась, после чего кастрюля опрокинулась на пострадавшую.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

До этого в Подмосковье ребенок получил ожоги пищевода после того, как выпил содержимое найденной во дворе бутылки. Мальчик хотел пить, но отказался идти домой, поэтому глотнул напиток из бутылки с этикеткой от лимонада. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в Петербурге ребенок получил ожоги из-за компресса, который забыл отец.