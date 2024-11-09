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В Турции заявили, что реализация проекта АЭС «Аккую» тормозится из-за Германии

Минэнерго Турции: для задержки ФРГ оборудования для «Аккую» нет правовой основы

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Li Zhenbei/XinHua/Global Look Press

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар Алпарслан Байрактар не видит правовой основы для того, чтобы немецкая компания Siemens задерживала поставку оборудования для строящейся в стране АЭС «Аккую». Об этом он заявил в эфире телеканала CNN Turk, передает ТАСС.

Он рассказал, что заказ на оборудование был размещен и оплачен до 2020 года — до конфликта на Украине и введения антироссийских санкций. Заказала оборудование из Германии российская корпорация Росатом, отметил министр.

«Реализация проекта «Аккую» тормозится тем, что оплаченное оборудование не поступило в Турцию. Для этого нет никакой правовой основы», — сказал Байрактар, подчеркнув, что оборудование для атомной электростанции лежит на складах и готово к отправке.

По его словам, он до сих пор не видел полного текста с пояснениями Siemens, почему она не может поставить заказ в Турцию.

Строительство «Аккую» было начато 3 апреля 2018 года. Собственником АЭС является дочерняя компания «Росатома» «Аккую Нуклеар». Ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год.

В октябре Байрактар сообщал, что готовность первого реактора АЭС превысила 90%.

Ранее «Росатом» получил от Эрдогана предложение строить вторую АЭС в Турции.

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