Американский жонглер попал в Книгу рекордов, откусив от трех яблок 198 раз за минуту

Постоянный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса американец Дэвид Раш поставил новый рекорд, откусив 198 кусочков от трех яблок, жонглируя ими в течение минуты. Об этом пишет сайт UMP.

«Правила строгие, поэтому каждый укус должен быть маленьким, точным и быстрым. Нет времени глотать (хотя глотание разрешено), поэтому мне пришлось выплевывать куски, продолжая при этом движение», — цитирует Раша портал.

Предыдущий рекорд мужчина установил семь лет назад, в 2018 году, на съезде жонглеров Массачусетского технологического института. Тогда он смог откусить от трех фруктов 164 раза, не переставая жонглировать. Из информации на сайте Раша следует, что он много раз участвовал в различных шоу талантов, в том числе America's Got Talent — дважды.

В конце 2024 года группа «Руки Вверх!» попала в Книгу рекордов России за наибольшее общее количество посетителей трех концертов музыкальной группы в стране с результатом 225 тыс. посетителей.

По словам фронтмена группы Сергея Жукова, в детстве он говорил родителям, что соберет стадион, однако не думал, что их будет три. Певец отметил, что такое количество зрителей немного превышает численность населения его родного Димитровграда.

Также Жукову вручили медаль с гравировкой о рекорде и памятные подарки. Рекорд группы будет представлен в следующем печатном экземпляре Книги рекордов России, уточнил ее главный редактор Станислав Коненко.

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