«Руки Вверх!» попали в Книгу рекордов

Поп-группа «Руки Вверх!» попала в Книгу рекордов России. Об этом сообщает ТАСС.

Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко передал соответствующий сертификат фронтмену коллектива Сергею Жукову 27 декабря.

Группа попала в книгу за наибольшее общее количество посетителей трех концертов музыкальной группы в стране с результатом 225 тыс. посетителей.

По словам Жукова, в детстве он говорил родителям, что соберет стадион, однако не думал, что их будет три. Фронтмен отметил, что такое количество зрителей немного превышает численность населения его родного Димитровграда.

Также певцу вручили медаль с гравировкой о рекорде и памятные подарки. Коненко добавил, что рекорд группы будет представлен в следующем печатном экземпляре Книги рекордов России.

До этого стало известно, что байопик «Руки Вверх!» вышел на Кинопоиске 28 ноября. Фильм рассказывает о становлении солиста группы Сергея Жукова.

Ранее появились подробности суда Сергея Жукова за права на песни группы «Руки вверх!».