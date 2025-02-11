В Волгограде оштрафовали автовладельца за демонстрирование символики украинского легиона

Советский районный суд Волгограда оштрафовал владельца автомобиля за публичное демонстрирование символики террористической организации — «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в своем Telegram-канале.

На суде было установлено, что 23 января текущего года полицейские остановили на улице Тимирязева автомобиль Chevrolet Cruze, за рулем которого был владелец — Иван Е. На номерной рамке транспортного средства был изображен бело-сине-белый флаг, который является символом «Легиона «Свобода России».

«Таким образом, своими действиями Иван Е. совершил публичное демонстрирование символики экстремистской организации», — отмечается в сообщении.

Подсудимый свою вину не признал.

Судья признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3 КоАП РФ, и обязал его выплатить штраф в размере одной тысячи рублей. Предмет административного правонарушения будет конфискован.

До этого в Санкт-Петербурге 38-летнего руководителя фирмы по продаже электротехнического оборудования приговорили к 11 годам лишения свободы за участие в организации «Легион «Свобода России». Мужчину признали виновным в том, что он отправил анкету со своими данными для вступления в террористическую организацию, а также по заданию террористов выявлял координаты объектов связи в городе.

Ранее служителя челябинского храма приговорили к колонии за призывы к терроризму.