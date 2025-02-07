В Петербурге бизнесмена отправили в тюрьму за связь с террористами

В Санкт-Петербурге 38-летнего руководителя фирмы по продаже электротехнического оборудования приговорили к 11 годам лишения свободы за участие в организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчину признали виновным в том, что он отправил анкету со своими данными для вступления в террористическую организацию, а также по заданию террористов выявлял координаты объектов связи в Санкт-Петербурге (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Собеседник агентства уточнил, что три года мужчина проведет в тюрьме, а остальную часть наказания будет отбывать в колонии строгого режима.

По данным издания, фирма, которую возглавлял фигурант, сотрудничала с предприятием военно-промышленного комплекса.

В конце января сообщалось, что 1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил 76-летнюю женщину к 10 годам лишения свободы за теракт (статья 205 УК РФ). В 2023 году пенсионерка больше месяца общалась с мошенниками, которые выдавали себя за сотрудников банков и российских спецслужб. За это время на пенсионерку оформили кредиты, а после она перевела мошенникам более полумиллиона рублей. В ноябре 2023 года «сотрудник ФСБ» убедил петербурженку бросить «коктейль Молотова» в военкомат на набережной Фонтанки, она попала в стоявший рядом автомобиль. У машины сгорела рамка около лобового стекла.

Ранее служителя челябинского храма приговорили к колонии за призывы к терроризму.