В аэропорту Чикаго буксир столкнулся с самолетом

CBS: в аэропорту Чикаго водитель буксира пострадал от столкновения с самолетом

В международном аэропорту О'Хара в Чикаго буксир столкнулся с самолетом, который только приземлился и приближался к выходу. Об этом сообщает CBS.

Полиция Чикаго заявила, что буксир после столкновения с крылом самолета перевернулся и придавил водителя. По данным телеканала, работник аэропорта получил серьезные травмы.

Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии с травмами головы и нижней части тела. Врачи смогли стабилизировать 64-летнего пациента, но его состояние остается тяжелым.

Находившиеся в самолете пассажиры и члены экипажа не пострадали. После столкновения всех вывели из самолета и доставили на автобусе до терминала. Причины инцидента устанавливаются.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Ранее WSJ узнал, что разбившийся вертолет в Вашингтоне служил «такси» для генералов.