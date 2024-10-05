Грузовик сбил дорожных рабочих при массовом ДТП в Забайкалье

В Забайкалье произошло массовое ДТП с участием грузовиков, один из них врезался в людей. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкальского края.

«Днем 5 сентября, в Петровск-Забайкальском районе, на 669 км ФАД «Байкал», зарегистрировано столкновение трех большегрузов», — отмечается в сообщении ведомства.

В результате аварии четыре человека получили различные травмы, еще одному выжить не удалось.

Один из грузовиков врезался в группу дорожных рабочих, уточняет Telegram-канал «Весь Улан-Удэ». По словам очевидцев, у машины отказали тормоза. Авария произошла на Тарбагатайском мосту, в 186 км от Улан-Удэ. Движение на месте аварии затруднено. На видео с последствиями аварии видно, что у одной из фур сильно разбита кабина, тягач выбросило за пределы трассы.

Ранее в Забайкалье водитель внедорожника с травмами спасся из загоревшейся машины после ДТП.