Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Грузовик сбил дорожных рабочих при массовом ДТП в Забайкалье

Появилось видео с последствиями наезда грузовика на дорожных рабочих в Забайкалье

close
ГИБДД по Забайкальскому краю

В Забайкалье произошло массовое ДТП с участием грузовиков, один из них врезался в людей. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкальского края.

«Днем 5 сентября, в Петровск-Забайкальском районе, на 669 км ФАД «Байкал», зарегистрировано столкновение трех большегрузов», — отмечается в сообщении ведомства.

В результате аварии четыре человека получили различные травмы, еще одному выжить не удалось.

Один из грузовиков врезался в группу дорожных рабочих, уточняет Telegram-канал «Весь Улан-Удэ». По словам очевидцев, у машины отказали тормоза. Авария произошла на Тарбагатайском мосту, в 186 км от Улан-Удэ. Движение на месте аварии затруднено. На видео с последствиями аварии видно, что у одной из фур сильно разбита кабина, тягач выбросило за пределы трассы.

Ранее в Забайкалье водитель внедорожника с травмами спасся из загоревшейся машины после ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами