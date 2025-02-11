В Бийске получила срок воспитательница, совавшая детям в рот носки

В Бийске осудили воспитательницу, избивавшую детей и снимавшую это на видео

В Алтайском крае суд вынес приговор воспитательнице, которая издевалась над детьми и снимала процесс на видео. Об этом сообщает «Вести Алтай».

Женщину приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы, которые она проведет в исправительной колонии общего режима.

«Кроме того, она лишена права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на два года», – сообщается в публикации.

Расследование уголовного дела фигурантки следователи завершили осенью прошлого года. По версии СК РФ, женщина работала в детском доме в период с декабря 2022-го по июнь 2024 года и присматривала за детьми в возрасте до 1,5 года.

Когда дети начинали плакать и не слушались, педагог применяла жестокие методы воспитания. Например, совала ребенку в рот кляп из носков. Помимо этого, она избивала воспитанников. Все происходящее осужденная снимала на видео.

Ранее сотрудницу якутского интерната, обвинившую коллегу в избиении детей, отправили в колонию.