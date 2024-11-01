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Воспитательница из Бийска истязала подопечных в детдоме и снимала это на видео

В Бийске воспитательницу будут судить за избиение подопечных в детдоме

Воспитательница из Бийска предстанет перед судом за истязание детей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В период с декабря 2022-го по июнь 2024 года женщина работала в детском доме, где содержали детей от трех месяцев до 1,5 лет. По версии следствия, когда двое воспитанников начинали плакать, россиянка применяла жестокие методы воспитания.

«Обвиняемая причиняла им физические и психические страдания, в том числе путем нанесения побоев», – поделились в ведомстве.

Известно, что часть издевательств фигурантка разбирательств снимала на видео.

Спустя некоторое время о ситуации узнали в органах опеки. Воспитательницу задержали, в отношении женщины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и об истязании лиц, находящихся в беспомощном состоянии.

На данный момент расследование завершено. Сотрудники СК передали материалы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Чите родители маленького мальчика пожаловались на жестокое обращение в детсаду.

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