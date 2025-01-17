Полиция раскрыла сеть по легализации мигрантов в московском ТРЦ

В Москве полиция задержала троих предпринимателей, которые под видом парикмахерских услуг и ремонта телефонов развернули сеть по незаконной легализации мигрантов в торговом центре «Принц Плаза». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным журналистов, задержанные делали поддельные миграционные карты, бланки уведомлений и штампы о пересечении границы.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в торгово-развлекательном центре и в квартире подозреваемых. В ходе обысков были обнаружены важные документы и вещественные доказательства. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

16 декабря сообщалось, что в Ленобласти полиция задержала нескольких иностранных граждан за легализацию мигрантов. Правоохранители обратили на мужчин внимание после того, как нашли в паспортах двоих иностранцев поддельные печати пограничной службы. Выяснилось, что подозреваемые связывались с иностранцами и помогали им оставаться на территории РФ незаконным путем, за услуги фигуранты брали деньги. В результате им удалось легализовать несколько десятков мигрантов.

Ранее в Надыме задержали предпринимателя, подозреваемого в организации незаконной миграции.