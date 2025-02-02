Мигранты подделали 6,5 тыс. документов за два года ради легализации в РФ

В период с 2023 по 2024 год мигранты подделали 6,5 тыс. документов для легализации в России. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой в интервью kp.ru.

«За 2023–2024 годы — таких фактов было зафиксировано 6,5 тыс. Экономика всегда довлела над целесообразностью и по отношению к нарушителям», — заявил он.

По словам Горового, мигранты меняют имя, отчество и снова приезжают с действующим паспортом. Замглавы МВД объяснил, что нарушения выявляют при проверке отпечатков пальцев, когда иностранцы оформляют патент на работу.

Он напомнил, что с 1 декабря 2024 года в рамках эксперимента в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорту Жуковский и грузопассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области у иностранцев, а также у лиц без гражданства начали собирать биометрические данные.

На постоянную основу данную меру введут 30 июня 2025 года. Инициатива подразумевает, что мигранты при въезде в Россию будут обязаны сдать отпечатки пальцев и снимок лица, пересекая границу через любой пункт пропуска.

Ранее в МВД заявили, что в России нелегально находятся 670 тыс. мигрантов.