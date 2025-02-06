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Мигранта-экстремиста из межгосударственного розыска поймали в Петербурге

78.ru: в Петербурге поймали мигранта-экстремиста из межгосударственного розыска
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Илья Московец/URA.RU/Global Look Press

В Петербурге стражи порядка задержали иностранца-экстремиста, который находился в межгосударственном розыске. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Мигранта задержали в Петербурге по запросу правоохранительных органов республики, являющейся родиной иностранца. Мужчина совершил в своей стране ряд преступлений, а затем уехал в Россию и устроился на работу охранником в бизнес-центре.

Сообщается, что на родине мужчину обвиняют в участии в деятельности в экстремистской организации. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

До этого в Курганской области задержали иностранца, который находился в розыске. Мужчина, по версии правоохранителей, причинил тяжкий вред здоровью человека и успел скрыться на территории другого государства, чтобы избежать преследования.

Ранее в Красноярске подросток пытался обокрасть полицейского, чтобы уехать в Лондон.

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