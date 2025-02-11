Соцсеть X заблокировала аккаунт шоу, выходящего на RT

Социальная сеть X, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, заблокировала аккаунт шоу Going Underground, которое ведет известный журналист Афшин Раттанси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей шоу.

«Вслед за RT India Twitter заблокировал аккаунт шоу Going Underground, которое выходит в эфире на RT. Официальная причина: неаутентичное поведение. Что послужило реальной причиной, мы не знаем», — рассказали в продакшене шоу.

Отмечается, что сотруднику, администрировавшему страницу, пришло письмо, в котором было указано, что один из постов аккаунта запретили в Евросоюзе. Речь идет о сюжете про природные ресурсы в секторе Газа. Афшин Раттанси уже попросил Маска исправить ситуацию.

11 февраля стало известно, что аккаунт RT India заблокировали в соцсети X после ставшего популярным репортажа о российском истребителе пятого поколения Су-57. В качестве официальной причины блокировки указано, что владельцы страницы якобы «выдавали себя за другое лицо». В RT India назвали эту претензию абсурдом и проявлением недальновидности со стороны руководства социальной сети.

Ранее сообщалось, что мошенники создали фейковый сайт Wildberries для обмана россиян.