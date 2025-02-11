Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Соцсеть X заблокировала аккаунт шоу, выходящего на RT

Соцсеть X заблокировала аккаунт шоу журналиста Раттанси, выходящего на RT
close
afshinrattansi/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Социальная сеть X, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, заблокировала аккаунт шоу Going Underground, которое ведет известный журналист Афшин Раттанси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей шоу.

«Вслед за RT India Twitter заблокировал аккаунт шоу Going Underground, которое выходит в эфире на RT. Официальная причина: неаутентичное поведение. Что послужило реальной причиной, мы не знаем», — рассказали в продакшене шоу.

Отмечается, что сотруднику, администрировавшему страницу, пришло письмо, в котором было указано, что один из постов аккаунта запретили в Евросоюзе. Речь идет о сюжете про природные ресурсы в секторе Газа. Афшин Раттанси уже попросил Маска исправить ситуацию.

11 февраля стало известно, что аккаунт RT India заблокировали в соцсети X после ставшего популярным репортажа о российском истребителе пятого поколения Су-57. В качестве официальной причины блокировки указано, что владельцы страницы якобы «выдавали себя за другое лицо». В RT India назвали эту претензию абсурдом и проявлением недальновидности со стороны руководства социальной сети.

Ранее сообщалось, что мошенники создали фейковый сайт Wildberries для обмана россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами