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Мошенники создали фейковый сайт Wildberries для обмана россиян

МВД раскрыло новую схему мошенничества с поддельным сайтом Wildberries
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Shutterstock

Для получения доступа к личным данным в аккаунтах пользователей Wildberries (WB) мошенники создали поддельный сайт маркетплейса, сообщило в Telegram-канале управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В ведомстве рассказали, что для обмана россиян злоумышленники сымитировали на поддельном домене реальную акцию от WB и «Т2 Мобайл», в которой за подключение домашнего интернета можно было получить сертификат WB на 4 тыс. руб. Мошенническая схема предполагала, что пользователи зайдут в свой аккаунт на маркетплейсе и предоставят доступ к конфиденциальной информации в личном кабинете.

В Wildberries заявили, что ресурс был оперативно обнаружен и заблокирован службой информационной безопасности компании. По данным WB, за прошлый год было обезврежено более 3 тыс. фишинговых ресурсов, «притворявшихся» сайтом маркетплейса. В компании призвали пользователей проявлять бдительность, если они получают неожиданные сообщения обезличенного характера с поддельными ссылками, вредоносными вложениями и небрежным оформлением, и в случае сомнений обращаться в службу поддержки.

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