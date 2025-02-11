В соцсетях не пожалели кормившую голубей пенсионерку, на которую напали прохожие

Читатели «Мойки78» не поддержали кормившую голубей пенсионерку, на которую набросилась супружеская пара в Санкт-Петербурге. Как уточняет издание, сочувствующих комментариев к его посту в соцсетях пока нет.

«Голуби — это крысы, которых не надо прикармливать вблизи дома», — считает один из читателей.

Он рассказал, что в его доме тоже есть соседка, которая часто кормит птиц. В итоге, по его словам, территория вокруг подъезда и прилегающей дороги постоянно грязная из-за следов жизнедеятельности пернатых.

Инцидент произошел на Большом Сампсониевском проспекте, когда 67-летняя пенсионерка, являющаяся инвалидом второй группы, кормила голубей перловкой. К ней подошла семейная пара. Они заговорили с пожилой прохожей, а затем напали на нее.

Мужчина попытался выбить крупу из рук пенсионерки, а его спутница начала бить женщину руками и ногами. Пожилая петербурженка попыталась защищаться сумочкой, но вскоре ушла с места инцидента.

В результате пенсионерка получила несколько ударов в живот, а также травму ноги. Сейчас она заперлась у себя дома и боится выходить на улицу, рассказала ее дочь.

Ранее перелетная птица влетела в квартиру мужчины и поселилась в унитазе.