Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Перелетная птица влетела в квартиру мужчины и поселилась в унитазе

Mothership: выпь влетела в квартиру сингапурца и поселилась в унитазае

close
X (Бывший Twitter)

Перелетная птица влетела в квартиру мужчины из Сингапура и поселилась в унитазе, пишет Mothership.

Как сообщают СМИ, в квартиру одного из жильцов залетела выпь, которая решила поселиться в унитазе. Мужчина попытался поймать птицу и выпустить ее в окно, но эта идея не увенчалась успехом, так как пернатая не хотела идти на контакт.

Не зная, как самостоятельно решить эту ситуацию, хозяин дома обратился за помощью к специалистам. Эксперты посоветовали закрыть унитаз и дверь в ванную, а затем подождать их приезда.

Вскоре на место инцидента прибыли три человека с сетью, полотенцем и переноской для животных. Они быстро и безболезненно поймали выпь, переместив ее в безопасное место.

Выпи, мигрирующие с ноября по апрель, предпочитают влажные и открытые травянистые участки, такие как затопленные луга и рисовые поля. Их можно встретить во многих уголках Азии, включая мангровые заросли Сингапура, добавили зоозащитники.

Ранее в Сингапуре заметили голубя, гуляющего с пакетом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами