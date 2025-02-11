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Семейная пара набросилась на пенсионерку в Петербурге из-за кормления голубей

В Петербурге пара напала на пенсионерку из-за кормления голубей перловкой
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Telegram-канал Mash на Мойке

В Петербурге семейная пара напала на пожилую женщину из-за того, что та кормила голубей перловкой. Об этом со ссылкой на дочь пострадавшей сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Большом Сампсониевском проспекте, когда 67-летняя пенсионерка, являющаяся инвалидом второй группы, кормила голубей перловкой. К ней подошла семейная пара — мужчина и женщина. Они заговорили с пожилой прохожей, а затем напали на нее.

Мужчина попытался выбить крупу из рук пенсионерки, а его спутница начала бить пожилую женщину руками и ногами. Пожилая петербурженка попыталась защищаться сумочкой, но вскоре ушла с места инцидента.

В результате пенсионерка получила несколько ударов в живот, а также травму ноги. Пожилая женщина заперлась у себя дома и боится выходить на улицу, рассказала ее дочь.

Ранее россиянин избил пожилую мать и чуть не отрезал ей ухо ножницами.

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