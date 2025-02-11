Российская пенсионерка подожгла квартиру во время обряда по изгнанию нечисти

В Удмуртии пенсионерка подожгла квартиру во время обряда по изгнанию нечисти

В Удмуртии 67-летняя женщина решила провести обряд по изгнанию нечисти и подожгла квартиру. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в селе Каракулино. Пожилая женщина решила провести в квартире «обряд по изгнанию колдунов» с помощью парафиновой свечи, которую она подожгла и оставила на стиральной машине. Сама пенсионерка ушла в другую комнату.

Из-за зажженной свечи произошло возгорание. Заметив огонь, пожилая женщина испугалась и выбежала на улицу. Соседи вызвали на место пожарных.

Прибывшие сотрудники экстренных служб потушили пламя на площади в два квадратных метра. На кадрах с места происшествия видно обгоревшую стиральную машину и также поврежденную огнем окружающую обстановку.

До этого российская пенсионерка думала, что ее преследуют, и подожгла свою квартиру. Когда пожарные поднялись, чтобы ее эвакуировать, пожилая женщина отказалась спускаться, пока ей не дадут тапочки.

Ранее россиянка пыталась растопить печь и сожгла дом.