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Юноша избил петербургского школьника, не уступившего ему дорогу, и отправил его в больницу

78.ru: в Петербурге юноша избил школьника, который не уступил ему дорогу
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Pexels

В Петербурге молодой человек избил 14-летнего школьника из-за того, что тот не уступил дорогу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 10 февраля на проспекте Маршака. Школьник направлялся домой после уроков, однако по пути ему встретилась компания из трех подростков.

Юношам не понравилось, что школьник не уступил им дорогу, и один из подростков избил мальчика. Пострадавший попытался дать сдачи, но упал на землю.

В результате избитый мальчик попал в медицинское учреждение. В травмпункте у него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом скуловой кости. Школьник все еще находится в больнице.

До этого российский подросток ударил одноклассницу ногой с разбега в школе и попал на видео. Сообщается, что учащиеся издеваются над девочкой и унижают ее. В СУ СК России по региону заинтересовались происходящим в учебном учреждении.

Ранее семейная пара набросилась на пенсионерку в Петербурге из-за кормления голубей.

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