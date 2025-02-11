Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Несколько зарубежных брендов одежды планируют вернуться в Россию

Зарубежные бренды одежды из люксового сегмента захотели вернуться в РФ
close
tartanparty/Shutterstock/FOTODOM

Ряд иностранных брендов из люксового и среднего ценовых сегментов ведут переговоры о возможном возвращении в Россию. Об этом рассказала руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева, пишет ТАСС.

«В нашу компанию обратилось несколько международных брендов на предмет прощупывания возможности возвращения на российский рынок либо напрямую, либо посредством помощи франчайзинговых партнеров», — сказала она.

По словам Шиляевой, эти бренды надеются, что к концу 2025 года у них будет возможность вернуться на российский рынок.

Недавно выяснилось, что более 20 иностранных брендов могут появиться в российских торговых центрах уже в этом году. По данным NF Group, речь идет о брендах из Турции, Китая и Южной Кореи.

В 2022 году на российском рынке торговых центров появились 11 новых иностранных ретейлеров, в 2023-м их было уже 22, а в 2024-м их число достигло 25. В Москве за прошлый год появилось около 20 новых зарубежных брендов.

Ранее в России начались продажи китайских автомобилей Maxus под брендом Avior.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами