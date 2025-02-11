Несколько зарубежных брендов одежды планируют вернуться в Россию

Ряд иностранных брендов из люксового и среднего ценовых сегментов ведут переговоры о возможном возвращении в Россию. Об этом рассказала руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева, пишет ТАСС.

«В нашу компанию обратилось несколько международных брендов на предмет прощупывания возможности возвращения на российский рынок либо напрямую, либо посредством помощи франчайзинговых партнеров», — сказала она.

По словам Шиляевой, эти бренды надеются, что к концу 2025 года у них будет возможность вернуться на российский рынок.

Недавно выяснилось, что более 20 иностранных брендов могут появиться в российских торговых центрах уже в этом году. По данным NF Group, речь идет о брендах из Турции, Китая и Южной Кореи.

В 2022 году на российском рынке торговых центров появились 11 новых иностранных ретейлеров, в 2023-м их было уже 22, а в 2024-м их число достигло 25. В Москве за прошлый год появилось около 20 новых зарубежных брендов.

Ранее в России начались продажи китайских автомобилей Maxus под брендом Avior.