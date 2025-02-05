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Более 20 новых иностранных брендов могут появиться в торговых центрах России в 2025 году

ТАСС: более 20 брендов из Турции, Китая и Кореи могут появиться в России
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tartanparty/Shutterstock/FOTODOM

Более 20 иностранных брендов могут появиться в российских торговых центрах уже в этом году. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в консалтинговой компании NF Group.

«В условиях ухода западных брендов в стране активизируются как международные, так и отечественные ретейлеры. По данным NF Group, в 2025 году в российских торговых центрах могут начать работу еще 23 новых иностранных бренда, в основном из Турции, Китая и Южной Кореи»‎, — говорится в сообщении.

По прогнозам NF Group, турецкие и южнокорейские фирмы будут представлены преимущественно в премиальном сегменте, а китайские — в среднем.

В 2022 году на российском рынке торговых центров появились 11 новых иностранных ретейлеров, в 2023-м их было уже 22, а в 2024-м их число достигло 25. В Москве за прошлый год появилось около 20 новых зарубежных брендов. В 2025 году в Санкт-Петербурге продолжится рост числа магазинов иностранных марок, в частности тех, которые ранее появились в столице, уточняет компания.

В NF Group считают, что следующие несколько лет российский рынок будет искать баланс между развитием отечественных брендов, появлением новых международных игроков и ротацией арендаторов.

Согласно исследованию РБК, в 2023 году около 500 крупнейших российских брендов одежды и аксессуаров смогли суммарно заработать около 663 млрд рублей. В годовом выражении продажи крупнейших марок выросли на 18%, а объем российского fashion-рынка составил около 3,6 трлн рублей.

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