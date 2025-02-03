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В России начались продажи китайских автомобилей Maxus под брендом Avior

В России стартовали продажи китайских фургонов Maxus под новым брендом Avior
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Китайские автомобили Maxus выходят на российский рынок под названием Avior, сообщает quto.ru. Первыми у дилеров бренда появятся фургоны G10 и V90.

Avior G10 — это переднеприводный фургон, напоминающий Volkswagen Transporter. В грузовой отсек вмещается пять кубических метров груза. Мощность дизельного мотора составляет 160 л.с.

Avior V90 — это одноклассник Ford Transit и «Газель NN». Автомобиль оборудован двухлитровым турбодизелем мощностью 150 л.с. и механической коробкой передач. Объем грузового отсека составляет двенадцать кубометров.

Avior – это белорусский бренд компании «КФ-Авто», которая занимается производством автобусов с китайским дизелем Weichai. Однако в РФ и Белоруссии будут продавать именно переименованные модели Maxus — Avior G10 (Maxus G10) и V90 (Maxus V90).

До этого стало известно, что в России начались продажи нового кроссовера Bestune T90 от китайского концерна FAW.

Автомобиль доступен в трех комплектациях. Базовая версия стоимостью в 2,8 млн рублей оснащена турбомотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Модификация с турбодвигателем мощностью 245 л.с. и диапазонным автоматом Aisin стоит 3,4 млн рублей. При этом флагманская комплектация с таким же мотором обойдется в 3,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что продажи гибридов Exeed RX в РФ стартуют во втором квартале 2025 года.

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