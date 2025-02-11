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ВККС разрешила возбудить уголовное дело против судьи, связанного с терактом в «Крокусе»

ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Ингушетии за участие в ОПГ
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Назрановского районного суда Ингушетии Алихана Ярыжева, возможно, связанного с одной из преступных группировок. Об этом сообщил председатель коллегии Николай Тимошин, передает ТАСС.

«Коллегия рассмотрела представление председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина <...> и приняла решение дать согласие на возбуждение уголовного дела», — заявил он.

Из материалов дела следует, что судья Ярыжев вынес слишком мягкий приговор фигуранту дела, связанному с терактом в «Крокусе», по просьбе отца обвиняемого Адама Картоева.

До этого Telegram-канал Mash писал, что ингушский судья, которого подозревают в помощи пособникам террористов из «Крокуса», может лишиться неприкосновенности и пойти под суд. По данным канала, следствие полагает, что мужчина вступил в сговор с баталхаджинцами (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева запрещена в РФ).

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате нападения пострадали 550 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержали более десяти преступников.

Ранее посол РФ в Душанбе рассказал о ходе расследования теракта в «Крокусе».

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